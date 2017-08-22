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22.08.2017 12:57 Тульский «Арсенал» победил в выездном матче Александр Конов





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В первом тайме на 30-ой минуте после передачи Алекса Бурчану и ошибки грозненских защитников счёт открыл Сергей Ткачёв. Середина второго тайма осталась за «Ахматом» - сначала хозяева поля получили право на пенальти, однако Лео Жаба в створ не попал. Но на 74-ой минуте Заур Садаев всё же сумел поразить ворота Владимира Габулова. И буквально же в первой ответной атаке гол-красавец после передачи Анри Хагуша провёл Лука Джорджевич.



«Арсенал» на выезде победил впервые с 21-го мая 2016-го года, набрал 7 очков и в таблице первенства расположился на 13-ой строчке. 26 августа туляки примут пермский «Амкар».



Тульский «Арсенал» одержал победу в матче 7-го тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. В Грозном команда Миодрага Божовича была сильнее «Ахмата» - 2:1.В первом тайме на 30-ой минуте после передачи Алекса Бурчану и ошибки грозненских защитников счёт открыл Сергей Ткачёв. Середина второго тайма осталась за «Ахматом» - сначала хозяева поля получили право на пенальти, однако Лео Жаба в створ не попал. Но на 74-ой минуте Заур Садаев всё же сумел поразить ворота Владимира Габулова. И буквально же в первой ответной атаке гол-красавец после передачи Анри Хагуша провёл Лука Джорджевич.«Арсенал» на выезде победил впервые с 21-го мая 2016-го года, набрал 7 очков и в таблице первенства расположился на 13-ой строчке. 26 августа туляки примут пермский «Амкар».











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