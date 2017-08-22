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22.08.2017 12:49 В Туле ограничат движение транспорта "Вести-Тула"





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А в промежуток с 17-ти до 20-ти часов будет ограничено движение по улице Металлистов, а также частично по улицам Советской, Октябрьской, Галкина, Набережной Дрейра. Также будет приостановлено движение общественного транспорта на период прохождения праздничного шествия по улице Октябрьской.





В связи с проведением праздничных мероприятий сегодня в Туле до 8-ми вечера - запрещена остановка и стоянка транспорта на площади Ленина, по улице Менделеевской (на участке от дома номер 13 до Крестовоздвиженской площади), по Металлистов, по улице Галкина (на участке от Демидовской плотины до Набережной Дрейера), по Набережной Дрейера (на участке от Галкина до Октябрьской).А в промежуток с 17-ти до 20-ти часов будет ограничено движение по улице Металлистов, а также частично по улицам Советской, Октябрьской, Галкина, Набережной Дрейра. Также будет приостановлено движение общественного транспорта на период прохождения праздничного шествия по улице Октябрьской.

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