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22.08.2017 11:53 Свалку в Черни рекультивируют с применением новейших технологий Виталий Моторин





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Дом Елены расположен как раз на ближайшей к этой помойке улице. В памяти измученных свалкой местных жителей особняком значится 2011 год. Тогда здесь появилась вот такая табличка - разрастание помойки удалось остановить, но победа оказалась локальной. Стало понятно нужна полная рекультивация. Едва посчитав ее стоимость местные власти схватились за голову.



По словам главы администрации Чернского района Валерия Белошицкого, «…только на работы будет затрачено 6 млн. 850 тыс. рублей. Естественно, у муниципалитета таких денег не было, и только благодаря поддержке Правительства Тульской области средства были найдены. Сейчас на территории поселка Чернь вопрос с мусором решен».



Тяжелая техника здесь уже работает. Она должна переместить тонны мусора немного в сторону с сельхоз на промышленные земли, где он будет перекрыт слоями глины, грунта и геомембранами. Получившийся слоеный пирог, для Чернской почвы будет вполне съедобен. «Внутри под геомембраной образуется газ, который образуется в процессе гниения. Он собирается в определенные каналы которые заполняются абсорбирующим материалом, который поглощает метан. Благодаря этому в атмосферу выходит чистый воздух», - рассказывает директор фирмы подрядчика Михаил Архипов.



Похожую технологию уже применяли в Судаково. В общей сложности пять свалок - в Черни, Киреевске, Каменке и Суворове познакомятся с ней в этом году. «Всего у нас 30 объектов, подлежащих рекультивации. - Говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. – До 2021 года необходимо разработать проектную документацию и ликвидировать или рекультивировать эти свалки. В регионе разработана схема обращения с отходами, которая предусматривает поэтапный переход к мусоропереработке, мусоросортировке и дальнейшего использования мусора, как сырья».



Все то, что может сделать для этого места человек, завершится уже к октябрю этого года, когда закончится так называемая технологическая рекультивация. Далее в дело вступит природа - рекультивация биологическая продлится здесь еще порядка четырех лет.



Вместо колосящейся ржи и золотой пшеницы на трех гектарах земель сельхозназначения под Чернью расположена незаконная свалка. Находится она здесь давно - примерно с 1974 года. Но, пожалуй, самое плохое в этой ситуации то, что ближайшие дома Черни от нее всего в 800 метрах.Дом Елены расположен как раз на ближайшей к этой помойке улице. В памяти измученных свалкой местных жителей особняком значится 2011 год. Тогда здесь появилась вот такая табличка - разрастание помойки удалось остановить, но победа оказалась локальной. Стало понятно нужна полная рекультивация. Едва посчитав ее стоимость местные власти схватились за голову.По словам главы администрации Чернского района Валерия Белошицкого, «…только на работы будет затрачено 6 млн. 850 тыс. рублей. Естественно, у муниципалитета таких денег не было, и только благодаря поддержке Правительства Тульской области средства были найдены. Сейчас на территории поселка Чернь вопрос с мусором решен».Тяжелая техника здесь уже работает. Она должна переместить тонны мусора немного в сторону с сельхоз на промышленные земли, где он будет перекрыт слоями глины, грунта и геомембранами. Получившийся слоеный пирог, для Чернской почвы будет вполне съедобен. «Внутри под геомембраной образуется газ, который образуется в процессе гниения. Он собирается в определенные каналы которые заполняются абсорбирующим материалом, который поглощает метан. Благодаря этому в атмосферу выходит чистый воздух», - рассказывает директор фирмы подрядчика Михаил Архипов.Похожую технологию уже применяли в Судаково. В общей сложности пять свалок - в Черни, Киреевске, Каменке и Суворове познакомятся с ней в этом году. «Всего у нас 30 объектов, подлежащих рекультивации. - Говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. – До 2021 года необходимо разработать проектную документацию и ликвидировать или рекультивировать эти свалки. В регионе разработана схема обращения с отходами, которая предусматривает поэтапный переход к мусоропереработке, мусоросортировке и дальнейшего использования мусора, как сырья».Все то, что может сделать для этого места человек, завершится уже к октябрю этого года, когда закончится так называемая технологическая рекультивация. Далее в дело вступит природа - рекультивация биологическая продлится здесь еще порядка четырех лет.











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