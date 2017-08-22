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НОВОСТИ | Общество



22.08.2017 11:27 В Тульской области отремонтируют почти 400 километров региональных дорог
Татьяна Смирнова



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Несмотря на то, что погода практически до середины лета не радовала солнечными днями, запланированный ремонт дорог в области начался. Сегодня многие объекты готовы больше чем наполовину, а на некоторых работы подошли к своему логическому завершению.

Сейчас дорога «Тула-Демидовский карьер» - в идеальном состоянии. Можно проехать с ветерком. Добивались жители этого долго. На протяжении многих лет писали жалобы в различные инстанции. В 2014-м году прокуратура тогда еще Ленинского района признала - дорога с многочисленными дефектами. Ее необходимо ремонтировать.

Уже в конце лета дорожники сдадут новенькую автомагистраль. Местные жители до сих пор не могут в это поверить - буквально несколько месяцев назад здесь с трудом пробирались и пешеходы, и автомобилисты. «Раньше приходилось ехать со скоростью 20 километров в час. И то подвеска страдала. Непроходимые ямы, можно было упасть - ногу сломать. Сейчас все идеально. Еще бы съезды из щебня сделать», - говорит местный житель Роман Лукьянов

Тем, кто мечтает о такой дороге, например, автолюбители регулярно передвигающиеся по маршруту Архангельское-Галицы в Каменском районе, могут стать на шаг ближе к загаданному. Заявить о проблемном участке можно с помощью проекта Общероссийского народного фронта. Алексей Дюмин посоветовал региональному министру транспорта обратить внимание на карту убитых дорог. В этом году в приоритете были участки, по которым передвигаются скорые и школьные автобусы.

«Автобус может быть новым, но состояние дорог такое, что через два месяца его можно будет списывать. Было обращение родителей учеников Лобановской средней школы. Они жаловались на состояние дороги. Прошу поставить эту дорогу в план ремонта на 2018 год, а в этом году найти резервы, чтобы она была в хорошем состоянии», - потребовал глава региона.

По словам Алексея Дюмина, планы по ремонту дорог на будущий год необходимо корректировать с учетом приоритетных задач. В помощь Тульской области - участие в проекте «Безопасные качественные дороги». Плюс запуск трех новых асфальтобетонных заводов. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов, «…на балансе «Тулаавтодора» находится восемь асфальтобетонных заводов. Выпущено 420 тысяч тонн асфальта».

В этом году будет отремонтировано почти 400 километров региональных дорог, установлены дополнительные светофоры и проведено освещение. Часть работ проводится по обращениям жителей.
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