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21.08.2017 18:28 В Туле прошли соревнования по фигурному вождению автомобилей "Вести-Тула"





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Напомним, впервые соревнования прошли в нашем городе два года назад. Они были неофициальными. Но уже через год прошел Чемпионат Тульской области и Кубок Главы администрации Щекинского района







Чемпионат по автослалому прошел накануне в Туле на Косой Горе. Участники состязались в фигурном вождении автомобиля. Показать свое мастерство вызвались 32 автомобилиста. Не только из Тулы, но и соседних городов.Напомним, впервые соревнования прошли в нашем городе два года назад. Они были неофициальными. Но уже через год прошел Чемпионат Тульской области и Кубок Главы администрации Щекинского района

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