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21.08.2017 18:14 Тульские школы готовы к началу учебного года на 100% "Вести-Тула"





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Отдельно обсудили вопрос незаконного сбора средств на нужды школы. Такой случай в регионе один, он зафиксирован в Новомосковске. Уже проведена проверка, виновные наказаны.



«190 млн. рублей направлено на приобретение учебников и учебных пособий для школ и детских садов. Школьники области в полном объёме обеспечены бесплатными учебниками», - подчеркнула министр образования Тульской области Оксана Осташко.



Более 13,5 тысяч первоклассников в этом году перешагнут порог тульских школ! О готовности образовательных учреждений к новому учебному году говорили сегодня на еженедельном оперативном совещании в Правительстве области.Отдельно обсудили вопрос незаконного сбора средств на нужды школы. Такой случай в регионе один, он зафиксирован в Новомосковске. Уже проведена проверка, виновные наказаны.«190 млн. рублей направлено на приобретение учебников и учебных пособий для школ и детских садов. Школьники области в полном объёме обеспечены бесплатными учебниками», - подчеркнула министр образования Тульской области Оксана Осташко.









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