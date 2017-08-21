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НОВОСТИ | Общество



21.08.2017 17:00 В Тульской области открылся сезон охоты
"Вести-Тула"



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На минувших выходных в Туле открылся охотничий сезон, и любители пострелять вновь возьмут в руки ружья. Однако, в этом году, а точнее с 1 октября, госпошлина на разрешения ношения и хранения оружия вырастет с 10 рублей до 500. Получение лицензии будет стоить 2000 рублей.

А вот контрольный отстрел оружия теперь можно сделать и забыть на 15 лет, раньше эту процедуру нужно было проводить раз в пятилетку. А вот к медицинским показателям потенциального обладателя оружия теперь станут строже. Как рассказала начальник отделения контроля за оборотом оружия Управления Росгвардии по Тульской области Елена Сотникова, «…порядок медицинского осмотра изменился с 1 января 2017 года. Введены новые справки: об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ».

За нарушение сроков продления разрешений тулякам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, такое же наказание грозит и тем, кто нарушает двухнедельный срок регистрации приобретенного по лицензиям оружия либо срок постановки на учет в связи с переменной места жительства. Так что самые законопослушные охотники уже сейчас приходят привести документы в порядок, и утверждают, процедура несложная.
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