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НОВОСТИ | Общество



21.08.2017 16:47 В Алексине прошел форум «Молодой Гвардии Единой России»
"Вести-Тула"



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В Алексине завершился молодежный форум «Молодой Гвардии Единой России», организованный в рамках партийного экологического проекта «Чистый исток». Накануне более ста молодежных лидеров в неформальной обстановке пообщались с представителями региональных и федеральных органов власти, лидерами «Единой России», депутатами Тульской областной Думы.

«Я рад вас всех приветствовать. – Сказал, обращаясь к участникам форума, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов. – Первое, на что обратил внимание, приехав сюда, это лица ребят, которые хотят что-то сделать».

Участник форума Кирилл Москалев поинтересовался у заместителя председателя правительства Тульской области Валерия Шерина о возможности участия строительных отрядов в различных проектах. «Молодежь, безусловно, нужно привлекать к строительным работам, особенно в летний период. Это имеет огромное значение. Для студентов это еще и возможность подзаработать», - сказал Валерий Шерин.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев отметил, что «…партия не исключает участия молодых людей с активной жизненной позицией в муниципальных выборах и в выборах в Тульскую областную Думу. Депутаты должны быть разных поколений и профессий».
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