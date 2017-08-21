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21.08.2017 16:47 В Алексине прошел форум «Молодой Гвардии Единой России» "Вести-Тула"





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«Я рад вас всех приветствовать. – Сказал, обращаясь к участникам форума, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов. – Первое, на что обратил внимание, приехав сюда, это лица ребят, которые хотят что-то сделать».



Участник форума Кирилл Москалев поинтересовался у заместителя председателя правительства Тульской области Валерия Шерина о возможности участия строительных отрядов в различных проектах. «Молодежь, безусловно, нужно привлекать к строительным работам, особенно в летний период. Это имеет огромное значение. Для студентов это еще и возможность подзаработать», - сказал Валерий Шерин.



Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев отметил, что «…партия не исключает участия молодых людей с активной жизненной позицией в муниципальных выборах и в выборах в Тульскую областную Думу. Депутаты должны быть разных поколений и профессий».



В Алексине завершился молодежный форум «Молодой Гвардии Единой России», организованный в рамках партийного экологического проекта «Чистый исток». Накануне более ста молодежных лидеров в неформальной обстановке пообщались с представителями региональных и федеральных органов власти, лидерами «Единой России», депутатами Тульской областной Думы.«Я рад вас всех приветствовать. – Сказал, обращаясь к участникам форума, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов. – Первое, на что обратил внимание, приехав сюда, это лица ребят, которые хотят что-то сделать».Участник форума Кирилл Москалев поинтересовался у заместителя председателя правительства Тульской области Валерия Шерина о возможности участия строительных отрядов в различных проектах. «Молодежь, безусловно, нужно привлекать к строительным работам, особенно в летний период. Это имеет огромное значение. Для студентов это еще и возможность подзаработать», - сказал Валерий Шерин.Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев отметил, что «…партия не исключает участия молодых людей с активной жизненной позицией в муниципальных выборах и в выборах в Тульскую областную Думу. Депутаты должны быть разных поколений и профессий».













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