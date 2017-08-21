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НОВОСТИ | Общество



21.08.2017 16:20 За неделю в Туле выявлено 20 несанкционированных свалок
"Вести-Тула"



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Дорожные работы на проспекте Ленина в Туле завершены. Вот уже более четырёх месяцев движение по главной городской артерии было затруднено. С этой недели основная городская дорога будет радовать тульских автомобилистов ровным асфальтом и удобными съездами.

Всего же за минувшую неделю в областном центре отремонтировали более 24 тысяч квадратных метров дорог и на 30 пешеходных переходах нанесена разметка «зебра». Об этом говорили сегодня на оперативном совещании в администрации города. Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства администрации Тулы Андрей Нагайцев, «…ремонт выполнен на 70%. До 1 сентября все запланированные работы будут завершены».

Кроме того речь шла и о благоустройстве городской территории. За неделю инспекторами управления по административно-техническому надзору было обследовано 136 улиц. При этом выявлено 20 несанкционированных свалок, 19 из которых устранены в кратчайшие сроки и одна находится на контроле.















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