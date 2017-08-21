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21.08.2017 16:05 Алексей Дюмин встретился с членом правления «Газпрома» "Вести-Тула"





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Представитель компании поблагодарил Алексея Дюмина за встречу и возможность обсуждения выполнения задач, поставленных по итогам договоренностей Губернатора Тульской области и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. «Газпром обеспечит выполнение всех обязательств, связанных с расширением возможности газоснабжения Тульского региона. Это будет способствовать созданию условий для развития промышленности и социальной сферы, решению вопросов газификации. Социальные программы мы должны завершить до середины 2018 года, чтобы приступить к новым», - отметил Владимир Марков.





Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился сегодня с членом правления публичного акционерного общества «Газпром» Владимиром Марковым. Как отметил глава региона, на компании лежит большая социальная нагрузка по улучшению качества жизни населения. Это газификация населенных пунктов, строительство многофункциональных спортивных площадок, которых станет уже двенадцать и возведение Ледового дворца. Алексей Дюмин поручил председателю регионального правительства провести расширенное совещание по рассмотренным вопросам и доложить ему о результатах.Представитель компании поблагодарил Алексея Дюмина за встречу и возможность обсуждения выполнения задач, поставленных по итогам договоренностей Губернатора Тульской области и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. «Газпром обеспечит выполнение всех обязательств, связанных с расширением возможности газоснабжения Тульского региона. Это будет способствовать созданию условий для развития промышленности и социальной сферы, решению вопросов газификации. Социальные программы мы должны завершить до середины 2018 года, чтобы приступить к новым», - отметил Владимир Марков.









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