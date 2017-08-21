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21.08.2017 15:33 В трех муниципалитетах региона повышен уровень пожарной опасности "Вести-Тула"





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Природные пожары охватывают большие площади, и распространяются очень быстро, что затрудняет их тушение. В связи с этим спасатели обращаются с просьбой к жителям и гостям нашего региона не разжигать костры в лесу, не бросать горящие спички и окурки.





К концу лета погода установилась по-настоящему жаркая и сухая. Сейчас на термометре плюс 30 градусов. В связи с этим в Воловском и Суворовском районе, а также в Ефремове ожидается высокий уровень пожарной опасности.Природные пожары охватывают большие площади, и распространяются очень быстро, что затрудняет их тушение. В связи с этим спасатели обращаются с просьбой к жителям и гостям нашего региона не разжигать костры в лесу, не бросать горящие спички и окурки.

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