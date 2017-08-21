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21.08.2017 14:59 Активисты ОНФ отправились в рейд по Донским прогулочным зонам Полина Ермолаева





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«Жители были в ужасе, когда уже через неделю асфальт просел. Если его оставить в таком виде, как сейчас, то через месяц от него ничего не останется», - говорит активист Общероссийского народного фронта Тульской области Станислав Скидан.



Глава администрации прогулялся с нашей съемочной группой по новой дорожке для пешеходов и объяснил, что никаких проблем тут нет. Гарантия на работы четыре года. Пока тротуары не приняты – подрядчик исправляет свои погрешности. По словам главы администрации города Донского Руслана Бутова, «…как только замечания будут устранены и мы поймет, что объект можно сдавать, мы подадим заявку в Стройнадзор, инспектор которого и примет объект».



В Ясногорске ситуация примерно такая же – сделать сделали, но обрываются тротуары внезапно, что, конечно же, вызывает недовольство граждан. Делать надо, говорят люди, но с умом, чтоб еще 30 лет можно было вышагивать по ним с удовольствием.

Еще недавно на месте этого свежего асфальта была грунтовая тропа, которая в непогоду совсем не располагала к неспешным прогулкам по ней. Сегодня улица Новая покрыта новым тротуаром, который, однако, радует не всех…«Жители были в ужасе, когда уже через неделю асфальт просел. Если его оставить в таком виде, как сейчас, то через месяц от него ничего не останется», - говорит активист Общероссийского народного фронта Тульской области Станислав Скидан.Глава администрации прогулялся с нашей съемочной группой по новой дорожке для пешеходов и объяснил, что никаких проблем тут нет. Гарантия на работы четыре года. Пока тротуары не приняты – подрядчик исправляет свои погрешности. По словам главы администрации города Донского Руслана Бутова, «…как только замечания будут устранены и мы поймет, что объект можно сдавать, мы подадим заявку в Стройнадзор, инспектор которого и примет объект».В Ясногорске ситуация примерно такая же – сделать сделали, но обрываются тротуары внезапно, что, конечно же, вызывает недовольство граждан. Делать надо, говорят люди, но с умом, чтоб еще 30 лет можно было вышагивать по ним с удовольствием.











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