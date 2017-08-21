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21.08.2017 13:04 Как тулякам спилить мешающее дерево? Мария Кузнецова





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Липа находится во дворе. Суды как правило наказывают рублем управляющую компанию. И вроде бы дерево уже забраковали - на стволе стоял крестик. Но у компании «Альянс» другая версия - отметок они не делали, заявок на удаление раньше не поступало. По словам заместителя генерального директора ООО УК «Альянс» Максима Елистратова, «…визуальный осмотр, который регулярно проводят специалисты, не выявил, что дерево является аварийным. На срезе видно, что оно не гнилое. Не было необходимости его удалять. То есть, эти события можно рассматривать как форс-мажор».



Точку в споре поставит суд. Но судебное решение - только утешение. А как уберечь себя и автомобиль? Аварийные деревья во дворе удаляют по письменному заявлению в управляющую компанию. При этом дерево должен сначала обследовать специалист. В остальных случаях за удаление и кронирование голосуют всем домом. Ведь что одному - тень и прохлада, другому - помеха.



«Нужно провести собрание собственников жилья и определить те деревья, которые надо удалить или кронировать. Решение принимается 2/3 голосов», - рассказывает заместитель начальника главного управления по Советскому территориальному округу Александр Коновалов.



Специалисты говорят, что деревья непредсказуемы. Никогда не знаешь, какое из них упадет. Так что жителям зеленых дворов стоит присмотреться к зелени, которая нас окружает. Тем более скоро сезон - деревья обрезают и удаляют с октября по май.



Понедельник, конечно, тяжелый день - но чтоб настолько! На улице Льва Толстого в Туле сухая липа упала на лиственницу, обломала ветки, ими и завалило иномарку. «Пострадала вся левая сторона. Ущерб мне оценили в 128 тысяч рублей», - рассказывает Оксана Харькова. В апреле буквально в ста метрах отсюда, на улице Свободы тополь упал на внедорожник. Тогда встревоженные жители попытались выяснить в администрации Советского округа - кто отвечает за деревья, но так и не смогли этого сделать.Липа находится во дворе. Суды как правило наказывают рублем управляющую компанию. И вроде бы дерево уже забраковали - на стволе стоял крестик. Но у компании «Альянс» другая версия - отметок они не делали, заявок на удаление раньше не поступало. По словам заместителя генерального директора ООО УК «Альянс» Максима Елистратова, «…визуальный осмотр, который регулярно проводят специалисты, не выявил, что дерево является аварийным. На срезе видно, что оно не гнилое. Не было необходимости его удалять. То есть, эти события можно рассматривать как форс-мажор».Точку в споре поставит суд. Но судебное решение - только утешение. А как уберечь себя и автомобиль? Аварийные деревья во дворе удаляют по письменному заявлению в управляющую компанию. При этом дерево должен сначала обследовать специалист. В остальных случаях за удаление и кронирование голосуют всем домом. Ведь что одному - тень и прохлада, другому - помеха.«Нужно провести собрание собственников жилья и определить те деревья, которые надо удалить или кронировать. Решение принимается 2/3 голосов», - рассказывает заместитель начальника главного управления по Советскому территориальному округу Александр Коновалов.Специалисты говорят, что деревья непредсказуемы. Никогда не знаешь, какое из них упадет. Так что жителям зеленых дворов стоит присмотреться к зелени, которая нас окружает. Тем более скоро сезон - деревья обрезают и удаляют с октября по май.









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