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НОВОСТИ | Общество



21.08.2017 12:41 Более тысячи мальков стерляди выпустили в Оку
Виталий Моторин



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Взрослая особь стерляди может весить несколько десятков килограммов. Она способна выжить лишь в чистейшей воде, так что её присутствие в реке уже само по себе показатель чистоты. В свободное плаванье с берега Оки в этот раз отправились около тысячи таких мальков. «Это важно для восстановления биологического баланса Оки. Мальки стерляди хорошо приживаются на данной территории. Есть уже выросшие особи», - говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Этой традиции уже около 20 лет. Она намного старше учрежденной в 2015 акции «Вода России». Но, тем не менее, стала частью этого более масштабного проекта. Около тысячи волонтеров в белых футболках четвертое лето подряд, получая взамен лишь чувство выполненного долга, чистят берега и русла рек нашего региона. В этом году 25 тысяч квадратных метров в Щекинском, Плавском, Кимовском, Венёвском и Воловском районах уже освобождены, как от мусора оставленного человеком, так и от вредной растительности.

И, несмотря на то, что Ока одно из самых популярных мест для отдыха жителей Тульской, Калужской областей и ближайшего к нам Подмосковья, у мальков стерляди есть все шансы прижиться. Водолазы, обследовавшие дно не нашли серьезных загрязнений. «Это одно из немногих рек региона, где вода довольно-таки чистая», - говорит водолаз поисково-спасательной службы Тульской области Денис Макаров. И это, в том числе, немалая заслуга волонтеров акции «Вода Россия». 845 кубометров мусора убрали активисты в прошлом году. В этом году участники акции хотят побить этот рекорд.














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