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18.08.2017 19:58 Узловчане переедут из бараков в микрорайон «Радужный» Алексей Еремин





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На стадии завершения сегодня находится строительство микрорайона «Радужный», в который входят семь восьмиэтажных и один шестиэтажный дом. Работы идут с опережением графика.



Из ветхих бараков в эти благоустроенные квадратные метры переедут и соседи семьи Довженко, которые несколько десятков лет ждали этого дня. Новоселье узловчане в этих домах отпразднуют уже в августе, ключи им вручат до 1 сентября.



Всего в Узловском районе по этапу программы 2016-2017 годов планируется сдать в эксплуатацию более 25 тысяч жилых «квадратов». Но потребность в новом жилье намного больше. Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что «у нас ветхого жилья порядка 300 тысяч квадратных метров».На стадии завершения сегодня находится строительство микрорайона «Радужный», в который входят семь восьмиэтажных и один шестиэтажный дом. Работы идут с опережением графика.Из ветхих бараков в эти благоустроенные квадратные метры переедут и соседи семьи Довженко, которые несколько десятков лет ждали этого дня. Новоселье узловчане в этих домах отпразднуют уже в августе, ключи им вручат до 1 сентября.





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