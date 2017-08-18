НОВОСТИ | Общество







18.08.2017 19:41 На улице Демонстрации в Туле соседи поругались из-за кошек Вести-Тула





| фото |



Главный инженер УК «Жилхоз» Советского района Тамара Серьянова рассказала, что «в подвале больше 15 кошек, они испортили изоляцию, ее пришлось восстанавливать. Теперь на все продухи будем устанавливать металлические решетки».



Так любители и противники кошек уже несчетное количество времени не могут договориться. Те, кто встал на сторону меньших братьев, готовы бороться до последнего, ведь, по их мнению, животные приносят жителям дома только пользу. «Ущерба никакого нет, а крысы уходят. И это же люди бросают животных – мы за них в ответе», - говорит Наталья Ионова.



Громкий скандал из-за кошек разгорелся сегодня на улице Демонстрации в Туле. Усатые и полосатые стали причиной раздора между соседями. Одни жалеют, кормят животных и не прогоняют из подвала. Другие уверены, что именно бездомные кошки, обитающие в подвалах, стали помехой спокойной жизни дома.Главный инженер УК «Жилхоз» Советского района Тамара Серьянова рассказала, что «в подвале больше 15 кошек, они испортили изоляцию, ее пришлось восстанавливать. Теперь на все продухи будем устанавливать металлические решетки».Так любители и противники кошек уже несчетное количество времени не могут договориться. Те, кто встал на сторону меньших братьев, готовы бороться до последнего, ведь, по их мнению, животные приносят жителям дома только пользу. «Ущерба никакого нет, а крысы уходят. И это же люди бросают животных – мы за них в ответе», - говорит Наталья Ионова.







Читать @gtrktula

















