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НОВОСТИ | Общество



18.08.2017 16:05 В Туле открыли монумент погибшим авиаторам
Вести-Тула

В Туле открыли монумент в честь погибших авиаторов

| фото |
Сегодня в Туле на Спасском кладбище в Заречье открыли памятник погибшим военным авиаторам. Посвящен монумент летчикам, погибшим в авиакатастрофе 1972 года. В результате совместной работы администрации города и военного комиссариата по Тульской области захоронение приобрело статус воинского. На церемонии присутствовали вдовы авиаторов, их дети и друзья.

«Это позволит сохранить память о людях, которые отдали свою жизнь при исполнении служебного долга, - говорит сын погибшего летчика Марк Бузука. - Мы живем в мирное время, но каждый день люди исполняют свой долг, часто отдают жизни».

В этом году исполняется 45 лет авиакатастрофе. Во время учений в командно-диспетчерском пункте отключилась электроэнергия. Резервный генератор по роковому стечению обстоятельств тоже не удалось запустить сразу. Из-за сложных погодных условий самолеты из Тулы и Брянской области столкнулись. Произошло это в районе села Берники. В катастрофе погибли все 27 человек.













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