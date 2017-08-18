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18.08.2017 16:05 В Туле открыли монумент погибшим авиаторам Вести-Тула





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«Это позволит сохранить память о людях, которые отдали свою жизнь при исполнении служебного долга, - говорит сын погибшего летчика Марк Бузука. - Мы живем в мирное время, но каждый день люди исполняют свой долг, часто отдают жизни».



В этом году исполняется 45 лет авиакатастрофе. Во время учений в командно-диспетчерском пункте отключилась электроэнергия. Резервный генератор по роковому стечению обстоятельств тоже не удалось запустить сразу. Из-за сложных погодных условий самолеты из Тулы и Брянской области столкнулись. Произошло это в районе села Берники. В катастрофе погибли все 27 человек.



Сегодня в Туле на Спасском кладбище в Заречье открыли памятник погибшим военным авиаторам. Посвящен монумент летчикам, погибшим в авиакатастрофе 1972 года. В результате совместной работы администрации города и военного комиссариата по Тульской области захоронение приобрело статус воинского. На церемонии присутствовали вдовы авиаторов, их дети и друзья.«Это позволит сохранить память о людях, которые отдали свою жизнь при исполнении служебного долга, - говорит сын погибшего летчика Марк Бузука. - Мы живем в мирное время, но каждый день люди исполняют свой долг, часто отдают жизни».В этом году исполняется 45 лет авиакатастрофе. Во время учений в командно-диспетчерском пункте отключилась электроэнергия. Резервный генератор по роковому стечению обстоятельств тоже не удалось запустить сразу. Из-за сложных погодных условий самолеты из Тулы и Брянской области столкнулись. Произошло это в районе села Берники. В катастрофе погибли все 27 человек.





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