НОВОСТИ | Происшествия







18.08.2017 15:49 В Киреевском районе водитель мопеда сбил женщину с ребёнком Вести-Тула





| фото |



От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в отношении него был составлен административный материал.



Тем же вечером в Новомосковске женщина, управляя автомобилем «Киа Рио», при движении по двору совершила наезд на несовершеннолетнего мальчика, который выбежал с тротуара из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребёнок был госпитализирован.



Вечером 17 августа 2017 года в поселке Октябрьском Киреевского района водитель мопеда (молодой человек 1992 года рождения), не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на пешеходов - женщину и её двухлетнего ребенка, которые находились на территории дворца культуры. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в отношении него был составлен административный материал.Тем же вечером в Новомосковске женщина, управляя автомобилем «Киа Рио», при движении по двору совершила наезд на несовершеннолетнего мальчика, который выбежал с тротуара из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребёнок был госпитализирован.

Читать @gtrktula

















