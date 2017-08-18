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18.08.2017 14:56 Туляки посоветуются с Роспотребнадзором по вопросу выбора школьных товаров Вести-Тула





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Как сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексей Денисов, «советуются, какую выбрать школьную форму, узнают, какие требования предъявляются к пеналам, рюкзакам, письменным принадлежностям».



Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим телефонам:



Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8(4872) 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94; 55-55-50



Территориальный отдел Управления в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-07;



Территориальный отдел Управления в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-31-81;



Территориальный отдел Управления в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-42-06;



Территориальный отдел Управления в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10; 8(48763) 6-48-96;



Территориальный отдел Управления в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-89-95, 8(48755) 5-23-83.





С 21 по 28 августа 2017 года Роспотребнадзор по Тульской области организует горячую линию для родителей. Всех желающих специалисты готовы проконсультировать на животрепещущую тему подготовки к школе.Как сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексей Денисов, «советуются, какую выбрать школьную форму, узнают, какие требования предъявляются к пеналам, рюкзакам, письменным принадлежностям».Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням по следующим телефонам:Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8(4872) 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94; 55-55-50Территориальный отдел Управления в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-07;Территориальный отдел Управления в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-31-81;Территориальный отдел Управления в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-42-06;Территориальный отдел Управления в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10; 8(48763) 6-48-96;Территориальный отдел Управления в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-89-95, 8(48755) 5-23-83.





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