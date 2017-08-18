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18.08.2017 14:32 Вирус Коксаки заставил туляков поменять планы на отпуск Вести-Тула





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«Если у человека есть веские доказательства и аргументы в пользу того, что он не может лететь на Анталийское побережье, то предлагается перебронировать туры на разные направления, - говорит директор туристического агентства Виктория Моторина. - Большинство турагентств и туроператоров не советуют этого делать, потому что критической ситуации на курортах Анталийского побережья нет. Всё раздуто средствами массовой информации. Мы не советуем людям принимать поспешные решения».



Слухи о заболевших вирусом Коксаки распространяются среди горожан быстрее самого заболевания. И часть туристов спешит воспользоваться правом в связи с изменением условий расторгнуть договор с возвратом денежных средств в полном объеме, что раньше было практически невозможно. Однако туроператоры спешат успокоить путешественников. Несмотря на участившиеся жалобы на заболевание, подавляющее большинство из них не подтверждается.«Если у человека есть веские доказательства и аргументы в пользу того, что он не может лететь на Анталийское побережье, то предлагается перебронировать туры на разные направления, - говорит директор туристического агентства Виктория Моторина. - Большинство турагентств и туроператоров не советуют этого делать, потому что критической ситуации на курортах Анталийского побережья нет. Всё раздуто средствами массовой информации. Мы не советуем людям принимать поспешные решения».





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