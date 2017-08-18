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|18.08.2017 13:22 Для четырёх производителей продуктов из Белоруссии «закрыли дверь» в Россию
|Вести-Тула
С сегодняшнего дня Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию белорусских продуктов: одного предприятия, производящего мясную продукцию, и трех - молочную. Связаны ограничения с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований. Это предприятия «Витконпродукт», «Молочные горки», «Рогачевский МКК» и «Савушкин продукт».
При этом на официальном сайте Россельхознадзора сообщается, что «в случае поступления в Российскую Федерацию из Белоруссии продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов будет приниматься в обычном режиме».
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