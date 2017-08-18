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18.08.2017 11:18 "Гастрономическая карта России" началась с Тульской области София Гафарова





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Его цель - рассказать, какими блюдами богата Россия, составить и развить гастрономические и сельские туры, которые могли бы заинтересовать и иностранного туриста. «Тульская область – ворота юга России. Мы должны были стартовать отсюда», - рассказала координатор федерального проекта Екатерина Шаповалова.



Тульский народный стол собрали в «Ясной Поляне» как в самой узнаваемой достопримечательности региона. А с учётом исторического и культурного наследия навали его «Тульское чаепитие». Всё же самовар, пряник, а с недавнего времени и белёвская пастила, суворовские конфеты, булочки «венёвки» являются знатными брендами области.



«Ясная Поляна» представила старинное блюдо из поваренной книги Софьи Толстой, которое так любили и любят в усадьбе - знаменитый анковский пирог тоже станет известен всей России. Как и березовый квас, ягодный чай, пирожки из крапивы.



По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Владимира Аллахвердова, «Тульской области это даст определённый пиар и международную огласку. Возможно туристы, которые приедут в Москву, захотят построить свой маршрут через Тульскую область».



Из Тулы экспедиция отправится в сторону Кубани. И когда будут собраны карты всех брендов регионов, появится единая гастрономическая карта России.



Все своё изобилие представила Тульская земля, чтобы на гастрономической карте России наши вкусные бренды были самые привлекательные. Надо сказать, задача непростая, ведь именно с нашей губернии начинается важный федеральный туристический проект.Его цель - рассказать, какими блюдами богата Россия, составить и развить гастрономические и сельские туры, которые могли бы заинтересовать и иностранного туриста. «Тульская область – ворота юга России. Мы должны были стартовать отсюда», - рассказала координатор федерального проекта Екатерина Шаповалова.Тульский народный стол собрали в «Ясной Поляне» как в самой узнаваемой достопримечательности региона. А с учётом исторического и культурного наследия навали его «Тульское чаепитие». Всё же самовар, пряник, а с недавнего времени и белёвская пастила, суворовские конфеты, булочки «венёвки» являются знатными брендами области.«Ясная Поляна» представила старинное блюдо из поваренной книги Софьи Толстой, которое так любили и любят в усадьбе - знаменитый анковский пирог тоже станет известен всей России. Как и березовый квас, ягодный чай, пирожки из крапивы.По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Владимира Аллахвердова, «Тульской области это даст определённый пиар и международную огласку. Возможно туристы, которые приедут в Москву, захотят построить свой маршрут через Тульскую область».Из Тулы экспедиция отправится в сторону Кубани. И когда будут собраны карты всех брендов регионов, появится единая гастрономическая карта России.





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