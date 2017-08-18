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НОВОСТИ | Общество



18.08.2017 11:18 "Гастрономическая карта России" началась с Тульской области
София Гафарова

Гастрономическая карта России началась с Тульской области

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Все своё изобилие представила Тульская земля, чтобы на гастрономической карте России наши вкусные бренды были самые привлекательные. Надо сказать, задача непростая, ведь именно с нашей губернии начинается важный федеральный туристический проект.

Его цель - рассказать, какими блюдами богата Россия, составить и развить гастрономические и сельские туры, которые могли бы заинтересовать и иностранного туриста. «Тульская область – ворота юга России. Мы должны были стартовать отсюда», - рассказала координатор федерального проекта Екатерина Шаповалова.

Тульский народный стол собрали в «Ясной Поляне» как в самой узнаваемой достопримечательности региона. А с учётом исторического и культурного наследия навали его «Тульское чаепитие». Всё же самовар, пряник, а с недавнего времени и белёвская пастила, суворовские конфеты, булочки «венёвки» являются знатными брендами области.

«Ясная Поляна» представила старинное блюдо из поваренной книги Софьи Толстой, которое так любили и любят в усадьбе - знаменитый анковский пирог тоже станет известен всей России. Как и березовый квас, ягодный чай, пирожки из крапивы.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Владимира Аллахвердова, «Тульской области это даст определённый пиар и международную огласку. Возможно туристы, которые приедут в Москву, захотят построить свой маршрут через Тульскую область».

Из Тулы экспедиция отправится в сторону Кубани. И когда будут собраны карты всех брендов регионов, появится единая гастрономическая карта России.
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