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18.08.2017 11:02 Сколько стоит собрать ребёнка в школу? София Гафарова





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С моей первоклашкой Амирой выбирать, конечно, будем вместе. Старшеклассница Динара справится сама. Сразу о ценах. По сравнению с прошлым годом они все же выросли, процентов на 5-10. И если раньше было выгоднее покупать заранее, сейчас ситуация немного изменилась. «В конце августа начинаются акции», - говорит продавец-консультант Елена Шипилова.



Торговля сейчас предлагает готовые наборы для первоклассников. Но дешевле собрать самим - гарантированно нужные и качественные принадлежности.



У школьной канцелярии тоже есть своя мода. С популярными героями тетрадь стоит 13 рублей, обычная 49 копеек. Вы рискуете не только переплатить, но и впасть в немилость педагогов: герои будут отвлекать. Так что можно взять домой яркие тетради, а в школу – обычные.



По такому же принципу экономнее будет купить простые ручки, карандаши, альбом, картон и цветную бумагу. Разброс цен, конечно, большой. Здесь надо уметь сопоставить цену и качество. Хит этого лета добрался и до канцелярии. Ручки-спиннеры разбираются на две части, одна из которых уж точно лишняя для учебы. Да и для кошелька.



На чем не стоит экономить, так это на рюкзаке. Для здоровья взять ортопедический, чтоб хватило хотя бы на пару лет, качественный, но и стоит учесть пожелания ребенка, чтобы ходить в школу с удовольствием.



У нашей старшеклассницы был выбор среди предметных тетрадей. Оптимальной оказалась цена от 10 до 13 рублей. Плюс немного обложек, ручек и карандашей. В итоге разница потребностей и расходов на каждого из детей налицо. В цифрах 807 рублей против чуть более 1100. А с учетом покупки рюкзака для первоклассницы и вовсе под 5 тысяч.



И это всего лишь одна строчка семейного бюджета на подготовку к школе. Гораздо больших финансовых затрат потребуется, чтобы ребенка к школе приодеть, причем, девочка, как правило, обходится значительно дороже. На днях узнаем о требованиях чиновников и предложениях модельеров.



Собрать в школу ребенка в 1 или 10 класс - есть разница. Посчитаем и сравним. Скажу из опыта: сначала дома надо провести ревизию канцтоваров и составить конкретный список.С моей первоклашкой Амирой выбирать, конечно, будем вместе. Старшеклассница Динара справится сама. Сразу о ценах. По сравнению с прошлым годом они все же выросли, процентов на 5-10. И если раньше было выгоднее покупать заранее, сейчас ситуация немного изменилась. «В конце августа начинаются акции», - говорит продавец-консультант Елена Шипилова.Торговля сейчас предлагает готовые наборы для первоклассников. Но дешевле собрать самим - гарантированно нужные и качественные принадлежности.У школьной канцелярии тоже есть своя мода. С популярными героями тетрадь стоит 13 рублей, обычная 49 копеек. Вы рискуете не только переплатить, но и впасть в немилость педагогов: герои будут отвлекать. Так что можно взять домой яркие тетради, а в школу – обычные.По такому же принципу экономнее будет купить простые ручки, карандаши, альбом, картон и цветную бумагу. Разброс цен, конечно, большой. Здесь надо уметь сопоставить цену и качество. Хит этого лета добрался и до канцелярии. Ручки-спиннеры разбираются на две части, одна из которых уж точно лишняя для учебы. Да и для кошелька.На чем не стоит экономить, так это на рюкзаке. Для здоровья взять ортопедический, чтоб хватило хотя бы на пару лет, качественный, но и стоит учесть пожелания ребенка, чтобы ходить в школу с удовольствием.У нашей старшеклассницы был выбор среди предметных тетрадей. Оптимальной оказалась цена от 10 до 13 рублей. Плюс немного обложек, ручек и карандашей. В итоге разница потребностей и расходов на каждого из детей налицо. В цифрах 807 рублей против чуть более 1100. А с учетом покупки рюкзака для первоклассницы и вовсе под 5 тысяч.И это всего лишь одна строчка семейного бюджета на подготовку к школе. Гораздо больших финансовых затрат потребуется, чтобы ребенка к школе приодеть, причем, девочка, как правило, обходится значительно дороже. На днях узнаем о требованиях чиновников и предложениях модельеров.





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