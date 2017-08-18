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НОВОСТИ | Общество



18.08.2017 10:41 В центре Ясногорска 7 лет не могут заселить дом
Полина Ермолаева

В центре Ясногорска 7 лет не могут заселить дом

| фото |
Дом на улице Щербина стал знаменитостью Ясногорска по печальному поводу: семь лет люди, вложившие деньги в строительство, не могут получить свои квадратные метры.

Стоит и потихоньку разрушается… Окна периодически поколачиваются местными сорванцами, вокруг непролазный бурьян, а рядом, упрятанная в зелени еще одна брошенная строительная площадка - излюбленное место опасных игр мальчишек. Жители соседних домов уже и не чают когда-нибудь увидеть в этом доме свет.

Весь этот бардак - дело рук одного и того же застройщика - ООО «Газстройконструкция». Причем компания оставила свои дела незавершенными не только в Ясногорске, но и Щекинском районе.

«Он был принят в декабре 2010 без благоустройства, без канализации, водопровода, газа и электричества и даже без исполнительной документации», - рассказал один из собственников квартиры в доме Владимир Беляев.

Муниципалитет разводит руками: на бумагах - частично работы по подведению коммуникаций проделаны, на деле - ничего не сдвинулось с мертвой точки.

По словам заместителя главы администрации Ясногорского района Ольги Зименковой, «трубки он не берет, на письменные запросы администрации не отвечает – игнорирует нас».

Разговоров с директором строительной компании было бесчисленное множество. Ответа на вопрос, как семь лет назад приняли дом, не подключенный ни к одной из коммуникаций, нам не смог дать никто! Более того, нынешний глава ясногорской администрации Владимир Мухин уверяет, что правота действий застройщика тогда была подтверждена судом: «Времени ему уже никто не даёт ни на что. Мы сейчас будем активно пытаться ускорить процесс доведения судебного решения до логического конца».

«Консервы, никакой сенсации, уж кто только не пытался» - примерно такие высказывания мы услышали, когда приехали в Ясногорск разбираться в этом непростом деле. Всё изложенное нам на камеру не укладывается в голове людей, которые хоть немного понимают в строительстве и праве. Поэтому, оставаясь с ощущением, что нам многое не договаривают, мы позволим себе еще не раз вернуться к этой «истории с душком», беспокоясь не о рейтингах, а о тех, кто отчаивается ждать и верить в закон.














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