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18.08.2017 10:07 «Народный бюджет» помог жителям ефремовского посёлка решить дорожный вопрос Алексей Еремин





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Впрочем, для жителей посёлка Западная звезда всё началось с видеообращения к главе региона, в котором они и поведали ему о своей проблеме. «Ходили по колено в грязи, машины проехать не могли, в том числе и скорая помощь», - рассказывает Елена Гунина.



Дорога, а точнее то направление, по которому жители посёлка добирались до своих домов, ефремовская администрация поставила на баланс ещё в 2011 – ремонт её сделали в мае этого года. Работы обошлись ефремовской казне в 2 миллиона рублей, однако жители захотели увидеть дорогу не только до деревни, но и на ее территории. И здесь на помощь пришла программа «Народный бюджет». «Это еще порядка двух миллионов рублей. Там всего 18 домов, но мы постараемся найти еще спонсора», - рассказал глава администрации Ефремовского района Сергей Балтабаев.



Планируется, что уже в следующем году по программе и на территорию посёлка ступит нога дорожника.



Проект «Народный бюджет», реализуемый на территории Тульского региона, уже давно заслужил доверие жителей и стал для них возможностью решить целый ряд проблем, чего до этого не удавалось сделать десятилетиями.Впрочем, для жителей посёлка Западная звезда всё началось с видеообращения к главе региона, в котором они и поведали ему о своей проблеме. «Ходили по колено в грязи, машины проехать не могли, в том числе и скорая помощь», - рассказывает Елена Гунина.Дорога, а точнее то направление, по которому жители посёлка добирались до своих домов, ефремовская администрация поставила на баланс ещё в 2011 – ремонт её сделали в мае этого года. Работы обошлись ефремовской казне в 2 миллиона рублей, однако жители захотели увидеть дорогу не только до деревни, но и на ее территории. И здесь на помощь пришла программа «Народный бюджет». «Это еще порядка двух миллионов рублей. Там всего 18 домов, но мы постараемся найти еще спонсора», - рассказал глава администрации Ефремовского района Сергей Балтабаев.Планируется, что уже в следующем году по программе и на территорию посёлка ступит нога дорожника.







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