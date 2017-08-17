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НОВОСТИ | Общество



17.08.2017 18:34 В Ясногорском районе не планируют устройство новых мусорных полигонов и свалок
"Вести-Тула"



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Устройство свалок и полигонов в Ясногорском районе не предусмотрено. Появившиеся накануне в интернете слухи о том, что в районе Иваньково, на экологически чистых землях будет размещена инфраструктура по захоронению мусора и бытовых отходов, сегодня были опровергнуты министром природных ресурсов и экологии Тульской области. Такой проект не мог бы реализоваться без общественных обсуждений, заявил министр.

По информации ведомства наш регион производит порядка 800 тысяч тонн бытовых отходов в год. И концепция захоронения всех отходов на десяти действующих полигонов действительно устарела. Но бороться с проблемой накопления мусора решено не при помощи открытия дополнительных свалок, а путём строительства мусороперерабатывающих комплексов и утилизации отходов. «По некоторым объектам идет проектирование. По другим проектирование уже завершено и сейчас ожидается выдача экспертных заключений. Инвесторы смогут приступить к строительству в конце 2017-го начале 2018-го года», - сказал министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.















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