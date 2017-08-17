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17.08.2017 18:21 Эстафета ДОСААФ дошла до Тулы Татьяна Голубова





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«Важно, что в пробеге участвует молодежь. Это очень важно для патриотического воспитания», - говорит участник акции Сергей Гуляев.



На тульской земле проезжих гостей встречали с размахом. На митинг на площадь Победы пришли ветераны, юнармейцы, казаки, воспитанники военно-патриотических клубов. Состоялась передача мешочка с землей из Ясной Поляны для доставки его в Минск.



«Капсулы с землей символизируют организации ДОСААФ тех регионов, через которые пройдет автопробег. Наша организация, пожалуй, старейшее оборонное общество в России», - говорит председатель отделения ДОСААФ Тульской области Павел Лебедев.



В общей сложности марафон будет длиться 45 дней и завершит патриотическую миссию в столице Белоруссии.

Привычный утренний поток машин на проспекте Ленина скрасил транспорт с флагами и эмблемами ДОСААФ. Более 11 тысяч километров проделают как обычные автомобили, так и колонна «Русских мотоциклистов», отряды казачьих обществ, военные грузовики. Как говорят участники, остаться «на обочине» такого события было просто невозможно.«Важно, что в пробеге участвует молодежь. Это очень важно для патриотического воспитания», - говорит участник акции Сергей Гуляев.На тульской земле проезжих гостей встречали с размахом. На митинг на площадь Победы пришли ветераны, юнармейцы, казаки, воспитанники военно-патриотических клубов. Состоялась передача мешочка с землей из Ясной Поляны для доставки его в Минск.«Капсулы с землей символизируют организации ДОСААФ тех регионов, через которые пройдет автопробег. Наша организация, пожалуй, старейшее оборонное общество в России», - говорит председатель отделения ДОСААФ Тульской области Павел Лебедев.В общей сложности марафон будет длиться 45 дней и завершит патриотическую миссию в столице Белоруссии.









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