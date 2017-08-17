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17.08.2017 16:26 Жительница Алексина признана виновной в смерти полуторагодовалого сына "Вести-Тула"





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Следствием и судом установлено, что 3 мая 2017 года женщина находилась дома с ребенком. Видя, что ее 1,5-летний сын находится на подоконнике, а створка окна открыта, оставила его без присмотра, вышла из комнаты на кухню. В это время мальчик выпал из окна 5-го этажа. Медикам спасти его жизнь не удалось.





Вступил в силу приговор в отношении 28-летней жительницы Алексина. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности своему полуторагодовалому сыну. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 10 месяцев.Следствием и судом установлено, что 3 мая 2017 года женщина находилась дома с ребенком. Видя, что ее 1,5-летний сын находится на подоконнике, а створка окна открыта, оставила его без присмотра, вышла из комнаты на кухню. В это время мальчик выпал из окна 5-го этажа. Медикам спасти его жизнь не удалось.

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