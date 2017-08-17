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17.08.2017 16:22 Капитальный ремонт в Тульской области идет полным ходом "Вести-Тула"





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По словам министра, «…темпы реализации программы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 18%. По состоянию на август 2017 года сбор за капитальный ремонт в Тульской области составляет 91%. За год действия программы отремонтировано 1483 дома».



До конца этого года в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется отремонтировать 1065 многоэтажек. Такую информацию озвучила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко на заседании правительства региона.По словам министра, «…темпы реализации программы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 18%. По состоянию на август 2017 года сбор за капитальный ремонт в Тульской области составляет 91%. За год действия программы отремонтировано 1483 дома».









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