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17.08.2017 16:12 В Тульской области продолжается уборочная компания "Вести-Тула"





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По словам главы фермерского хозяйства в Ефремовском районе Виктора Мордашова, «…в этом году урожайность намного выше, чем в прошлом. Но дожди спровоцировали рост сорняков, поэтому уборка идет сложно. Погодные условия очень сложные для уборки».



Но не только дождливое лето обернулось для аграриев головной болью – проблем у фермеров сегодня куда больше. «В этом году мы не смогли оформить пятипроцентный кредит. Хотя разговоров про него было очень много. Оформление затянулось, хотя наше фермерское хозяйство не имеет долгов по налогам. У нас идеальная кредитная история, но кредит не оформляют», - говорит Виктор Мордашов.



На сегодняшний день с полей региона убрали зерновые на площади более 100 тысяч гектаров - 17% от общей площади пашни. Намолочено 413 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет почти 42 центнера с гектара, что на 7 центнеров с гектара выше, чем в 2016 году.По словам главы фермерского хозяйства в Ефремовском районе Виктора Мордашова, «…в этом году урожайность намного выше, чем в прошлом. Но дожди спровоцировали рост сорняков, поэтому уборка идет сложно. Погодные условия очень сложные для уборки».Но не только дождливое лето обернулось для аграриев головной болью – проблем у фермеров сегодня куда больше. «В этом году мы не смогли оформить пятипроцентный кредит. Хотя разговоров про него было очень много. Оформление затянулось, хотя наше фермерское хозяйство не имеет долгов по налогам. У нас идеальная кредитная история, но кредит не оформляют», - говорит Виктор Мордашов.









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