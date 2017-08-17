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17.08.2017 13:40 В Туле сотрудник ГИБДД подозревается в превышении должностных полномочий "Вести-Тула"





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Как сообщила исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…по версии следствия инспектор осуществил регистрацию 73 транспортных средств на лицо, не участвовавшее в регистрации и не дававшее согласия на регистрацию. Потерпевшему был предъявлен транспортный налог в размере около 50 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Выясняются обстоятельства произошедшего».



Напомним, на незаконные действия сотрудников полиции можно пожаловаться в Главное управление собственной безопасности МВД России.

Гражданину чуть было не пришлось заплатить налог за 73 чужих машины. О том, что все они числятся за ним, и не знал. Справедливость восторжествовала, и делать этого не придется. В Туле сотрудник ГИБДД, инспектор группы по регистрационной работе подозревается в превышении должностных полномочий.Как сообщила исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…по версии следствия инспектор осуществил регистрацию 73 транспортных средств на лицо, не участвовавшее в регистрации и не дававшее согласия на регистрацию. Потерпевшему был предъявлен транспортный налог в размере около 50 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Выясняются обстоятельства произошедшего».Напомним, на незаконные действия сотрудников полиции можно пожаловаться в Главное управление собственной безопасности МВД России.









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