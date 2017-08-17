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17.08.2017 13:25 «Музыкальная увертюра» Кандинского вернулась в Тулу "Вести-Тула"





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Пять месяцев лучшее произведение авангарда музея было на «гастролях» в Италии. В Милане проходила выставка «Странствующий рыцарь», посвященная творчеству русского живописца и одного из основоположников абстракционизма.



Как писал сам Кандинский о своих полотнах, его цель заставить зрителя гулять в картине, подтолкнуть его к самозабвенному растворению в изображении. Теперь «Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин» вернется в постоянную экспозицию музея.



«Мы гордимся, что в нашем музее есть картины, которые могут украсить любую экспозицию. О них знают во всем мире. Мы благожелательно относимся к предложениям о включении в состав выставок таких шедевров, хранящихся в нашем музее, как работы Кандинского, Родченко, Малевича», - говорит хранитель коллекции Тульского областного художественного музея Галина Ересько.



Жемчужина живописи вернулась на Родину. Так в областном художественном музее говорят о возвращении картины Василия Кандинского «Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин».Пять месяцев лучшее произведение авангарда музея было на «гастролях» в Италии. В Милане проходила выставка «Странствующий рыцарь», посвященная творчеству русского живописца и одного из основоположников абстракционизма.Как писал сам Кандинский о своих полотнах, его цель заставить зрителя гулять в картине, подтолкнуть его к самозабвенному растворению в изображении. Теперь «Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин» вернется в постоянную экспозицию музея.«Мы гордимся, что в нашем музее есть картины, которые могут украсить любую экспозицию. О них знают во всем мире. Мы благожелательно относимся к предложениям о включении в состав выставок таких шедевров, хранящихся в нашем музее, как работы Кандинского, Родченко, Малевича», - говорит хранитель коллекции Тульского областного художественного музея Галина Ересько.











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