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17.08.2017 12:55 Организаторы соревнований по конкуру обещают тулякам удивительный праздник Полина Ермолаева





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Дилетантам кажется, что конкурное поле – это всего лишь большая территория, засыпанная песком. На самом деле оно имеет сложный состав: кварцевый песок, фибра и геотекстиль, чтобы уменьшить нагрузку на ноги лошади и исключить травматизм.



Конечно, к столь ответственным стартам готовятся и спортсмены. Тульскую область на Кубке Губернатора по конкуру будет представлять целая плеяда молодых спортсменов. Среди них – Алиса Шпиталева. На лошади она с пяти лет и сразу пришла в конкур, не смотря на то, что это самый сложный и опасный вид конного спорта.



Большой друг Алисы – конкурная лошадь Хлопа, тоже с характером, но других в конкуре не бывает. Его задача – не бояться прыгать как можно выше и дальше. На Кубке в парк-отеле «Грумант» специальный курс-дизайнер готовит три так называемых маршрута: 110, 140 см и заезд на «мощность прыжка». Цифры в названии маршрута – это высота, на которую выставляются препятствия. Алиса и Хлопа пойдут на 110. «Я продвигаю молодого коня. Ему надо показывать свои результаты на престижных соревнованиях. Для меня это тоже очень важно», - говорит Алиса Шпиталева.



Конкур – удивительно зрелищный, сложный и при этом гуманный вид спорта. В Кодексе поведения спортсменов, разработанном Международной Федерацией конного спорта записано: главная цель конкура – гуманное отношение к лошади, благополучие которой стоит во главе угла, а отнюдь не коммерческие или даже спортивные интересы. Благородство – характерная черта этого вида спорта, что делает его не только элитарным, но и очень красивым.



До стартов остается не так много времени, а потому на конкурном поле парк-отеля «Грумант» вовсю идет подготовка к турниру. Соревнования являются официальным этапом к Чемпионату России по преодолению препятствий. Чтобы заполучить в регион турнир столь высокого уровня, необходимо иметь инфраструктуру, которая будет соответствовать всем международным стандартам.Дилетантам кажется, что конкурное поле – это всего лишь большая территория, засыпанная песком. На самом деле оно имеет сложный состав: кварцевый песок, фибра и геотекстиль, чтобы уменьшить нагрузку на ноги лошади и исключить травматизм.Конечно, к столь ответственным стартам готовятся и спортсмены. Тульскую область на Кубке Губернатора по конкуру будет представлять целая плеяда молодых спортсменов. Среди них – Алиса Шпиталева. На лошади она с пяти лет и сразу пришла в конкур, не смотря на то, что это самый сложный и опасный вид конного спорта.Большой друг Алисы – конкурная лошадь Хлопа, тоже с характером, но других в конкуре не бывает. Его задача – не бояться прыгать как можно выше и дальше. На Кубке в парк-отеле «Грумант» специальный курс-дизайнер готовит три так называемых маршрута: 110, 140 см и заезд на «мощность прыжка». Цифры в названии маршрута – это высота, на которую выставляются препятствия. Алиса и Хлопа пойдут на 110. «Я продвигаю молодого коня. Ему надо показывать свои результаты на престижных соревнованиях. Для меня это тоже очень важно», - говорит Алиса Шпиталева.Конкур – удивительно зрелищный, сложный и при этом гуманный вид спорта. В Кодексе поведения спортсменов, разработанном Международной Федерацией конного спорта записано: главная цель конкура – гуманное отношение к лошади, благополучие которой стоит во главе угла, а отнюдь не коммерческие или даже спортивные интересы. Благородство – характерная черта этого вида спорта, что делает его не только элитарным, но и очень красивым.













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