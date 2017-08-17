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НОВОСТИ | Общество



17.08.2017 12:11 В селе Шаховском ремонтируют центр образования
Алексей Еремин



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Анатолий Овчинников у руля сельской школы встал полгода назад. Первое впечатление, вспоминает он, было незабываемым. «Ремнота не было 48 лет. Пришлось обращаться с просьбой о ремонте» - говорит Овчинников.

Тут на помощь и поспешили китайские партнёры, которые в рамках социального партнёрства, профинансировали ремонт прогнившей кровли. Впрочем, когда демографическая ситуация в отдельно взятом селе улучшилась, возникла и ещё одна проблема, а точнее необходимость в дошкольном учреждении. Группу детского сада было решено открыть прямо в стенах школы. Для размещения дошкольной группы было выбрано боковое «крыло». Теперь в эту часть здания есть и свой отдельный вход для малышей.

По словам директора МОУ «Основная общеобразовательная школа №30 Анатолия Овчинникова, «…для дошкольной группы приобретено современное оборудование для обустройства игровых комнат и спален. Будет игровая и спортивная зоны, автогородок и зона отдыха». Открываешь дверь и попадаешь в детский садик, где ещё совсем недавно был коридор и два класса, теперь идёт ремонт.

«Решение о создании на базе тридцатой школы дошкольной группы на 20 детей было принято в этом году. В рамках областной программы по развитию образования выделены деньги в размере около 10 миллионов рублей с нашим софинансированием. Территориально эта школа располагается рядом с индустриальным парком и особой экономической зоной «Узловая». Безусловно, то строительство, которое активно началось на площадках, требует, чтобы не только местные жители, но и те, кто приезжает работать, могли водить детей в комфортные, современные детские сады и школы», - говорит глава администрации Узловского района Николай Терехов.

Близость особой экономической зоны дала Шоховскому вторую жизнь. Строительство автомобильного гиганта и само село делает одной из частей огромного комплекса вокруг предприятия. Совсем скоро свои двери для селян и его гостей распахнёт новый клуб.
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