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17.08.2017 11:25 В Тульской области вандалы разобрали половину установленных на трассах остановок Виталий Моторин





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Конкретно этой многострадальной остановке, расположенной на Алексинской трассе, к такому отношению не привыкать. С 2014 года, в котором она была установлена, вандалы ее ломали трижды. «Первый раз, когда частично пропали стекла, мы восстановили. Во второй стекла были украдены полностью. Мы отделали остановку железом, но и оно тоже пропало», - рассказывает главный инженер ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.



Таких остановочных павильонов, на этой дороге четырнадцать. Здесь наглость местных воришек особенно высока. Пластик и железо по подсобным хозяйствам окрестных деревень расходятся особенно часто. Должно быть, тот же великий инженерный мозг, что придумал как использовать в хозяйстве украденные с этой скамейки доски, нашел им и замену. Быть пойманными вороватые инженеры, видимо, не боятся. По крайней мере, ни вот такое клеймо на каждом элементе, ни 83 написанных «Тулавтодором» в полицию заявления их не останавливает.



По словам начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, «…основная сложность в раскрытии подобных преступлений связана со значительным удалением остановочных павильонов от населенных пунктов. Поэтому сложно найти очевидцев происшествия, особенно, если кража совершается ночью. За совершение противоправных деяний, связанных, как с порчей остановочных павильонов, так и с хищением имущества, предусмотрена уголовная ответственность».



Объявления типа стройматериалы и теплицы недорого, тут никого особенно не интересуют. Вот они и теплицы и материалы, только открутить надо. Это к слову не так просто, но воришки народ изобретательный. «Поликарбонат дорожает каждые два-три месяца. В настоящее время остекление павильона стоит около 30 тысяч рублей. На восстановление всех павильонов нужно примерно 4,5 млн. рублей. Только стоит ремонт километра автодороги с низкой интенсивностью движения», - говорит главный инженер ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.



Сначала в «Тулаавтодоре» пытались сделать эти элементы бесполезными, делили пластиковые стекла на две части, потом и вовсе перешли на облицовку железом, но безуспешно. То что плохо лежит - нужно всегда. Почему все это происходит, можно ли это остановить - в этой истории слишком много вопросов, на которые невозможно найти ответ. Один из них, как обычный сельский житель может использовать в быту автобусную остановку.



Из многочисленных пластиковых, металлических и деревянных элементов на этой остановке, пожалуй что чудом уцелела лишь одна доска. Украдено здесь буквально все. Даже бордюрные камни из основания площадки выломаны с корнем, а каждый из них, к слову, весит около 40 килограммов.Конкретно этой многострадальной остановке, расположенной на Алексинской трассе, к такому отношению не привыкать. С 2014 года, в котором она была установлена, вандалы ее ломали трижды. «Первый раз, когда частично пропали стекла, мы восстановили. Во второй стекла были украдены полностью. Мы отделали остановку железом, но и оно тоже пропало», - рассказывает главный инженер ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.Таких остановочных павильонов, на этой дороге четырнадцать. Здесь наглость местных воришек особенно высока. Пластик и железо по подсобным хозяйствам окрестных деревень расходятся особенно часто. Должно быть, тот же великий инженерный мозг, что придумал как использовать в хозяйстве украденные с этой скамейки доски, нашел им и замену. Быть пойманными вороватые инженеры, видимо, не боятся. По крайней мере, ни вот такое клеймо на каждом элементе, ни 83 написанных «Тулавтодором» в полицию заявления их не останавливает.По словам начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, «…основная сложность в раскрытии подобных преступлений связана со значительным удалением остановочных павильонов от населенных пунктов. Поэтому сложно найти очевидцев происшествия, особенно, если кража совершается ночью. За совершение противоправных деяний, связанных, как с порчей остановочных павильонов, так и с хищением имущества, предусмотрена уголовная ответственность».Объявления типа стройматериалы и теплицы недорого, тут никого особенно не интересуют. Вот они и теплицы и материалы, только открутить надо. Это к слову не так просто, но воришки народ изобретательный. «Поликарбонат дорожает каждые два-три месяца. В настоящее время остекление павильона стоит около 30 тысяч рублей. На восстановление всех павильонов нужно примерно 4,5 млн. рублей. Только стоит ремонт километра автодороги с низкой интенсивностью движения», - говорит главный инженер ГУ ТО «Тулаавтодор» Константин Кирилин.Сначала в «Тулаавтодоре» пытались сделать эти элементы бесполезными, делили пластиковые стекла на две части, потом и вовсе перешли на облицовку железом, но безуспешно. То что плохо лежит - нужно всегда. Почему все это происходит, можно ли это остановить - в этой истории слишком много вопросов, на которые невозможно найти ответ. Один из них, как обычный сельский житель может использовать в быту автобусную остановку.











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