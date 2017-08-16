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16.08.2017 18:49 В Туле вновь заработал бассейн на Гармонной "Вести-Тула"





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Как рассказал заместитель директора учреждения «Спортивные объекты» Олег Жилкин, «…в бассейне можно заниматься в группах общей физической подготовки для взрослых и для детей. Есть секции танцев, шахмат, футбола. Кроме того в бассейне находится городской Центр тестирования ГТО».

Сегодня после летнего перерыва вновь открылся бассейн на улице Гармонной в Туле. В первый день работы здесь уже есть посетители. В бассейне занимаются спортсмены школы «Юность». Также он отрыт для всех желающих. В предыдущий сезон поплавать сюда приходили до четырехсот человек ежедневно.Как рассказал заместитель директора учреждения «Спортивные объекты» Олег Жилкин, «…в бассейне можно заниматься в группах общей физической подготовки для взрослых и для детей. Есть секции танцев, шахмат, футбола. Кроме того в бассейне находится городской Центр тестирования ГТО».











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