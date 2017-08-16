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16.08.2017 17:23 Алексей Дюмин рассказал об информационной безопасности в регионе "Вести-Тула"





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Ещё одним пунктом повестки дня был вопрос о состоянии защищённости информационных ресурсов в регионах ЦФО и мерах по её укреплению, включая переход на отечественное программное обеспечение. Как обстоят дела с информационной безопасностью в Тульском регионе наши коллеги поинтересовались у губернатора области Алексея Дюмина.



«Мы продвигаем наши отечественные программные продукты и отказываемся от иностранных. Есть понимание того, что это крайне важно для безопасности всей инфраструктуры Правительства и жизнедеятельности региона», - сказал Алексей Дюмин.



Меры по обеспечению транспортной безопасности в субъектах центральной России, включая антитеррористическую защищённость объектов транспортной инфраструктуры, обсуждали сегодня на выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в Рязани.Ещё одним пунктом повестки дня был вопрос о состоянии защищённости информационных ресурсов в регионах ЦФО и мерах по её укреплению, включая переход на отечественное программное обеспечение. Как обстоят дела с информационной безопасностью в Тульском регионе наши коллеги поинтересовались у губернатора области Алексея Дюмина.«Мы продвигаем наши отечественные программные продукты и отказываемся от иностранных. Есть понимание того, что это крайне важно для безопасности всей инфраструктуры Правительства и жизнедеятельности региона», - сказал Алексей Дюмин.









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