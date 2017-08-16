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16.08.2017 17:04 В Туле ребенок заразился вирусом Коксаки? "Вести-Тула"





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«Что касается детского сада №71, то когда доктор сказал маме одного из ребенка, что это может быть Коксаки, родители пообщавшись в социальных сетях, просто решили предостеречься, и не посещать образовательное учреждение», - говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Тульской области Юлия Старченкова.



Однако хотя сейчас опасности нет, профилактика не помешает, особенно сейчас, когда на улице уже долгое время стоит жаркая погода. Меры предупреждения энтеровирусов (а Коксаки относится именно к ним) просты. Надо следить за собственной гигиеной и гигиеной детей, тщательно промывать овощи и фрукты, не купаться в непроверенных водоемах.



Тревожные сведения поступают от родителей, чьи дети посещают один из тульских детских садов. По их словам, в дошкольном учреждении ребенок заразился вирусом Коксаки, хотя никаких лабораторных заключений не было. Мы обратились в Управление Роспотребнадзора по Тульской области, чтобы там прокомментировали ситуацию.«Что касается детского сада №71, то когда доктор сказал маме одного из ребенка, что это может быть Коксаки, родители пообщавшись в социальных сетях, просто решили предостеречься, и не посещать образовательное учреждение», - говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Тульской области Юлия Старченкова.Однако хотя сейчас опасности нет, профилактика не помешает, особенно сейчас, когда на улице уже долгое время стоит жаркая погода. Меры предупреждения энтеровирусов (а Коксаки относится именно к ним) просты. Надо следить за собственной гигиеной и гигиеной детей, тщательно промывать овощи и фрукты, не купаться в непроверенных водоемах.











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