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16.08.2017 16:13 В Щекинском районе появится Центр для одаренных детей "Вести-Тула"





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Детей в Яснополянском детдоме сейчас нет - его расформировали три года назад. За это время на средства президентского фонда построили котельную, заменили систему отопления, по областной программе поменяли крышу, отремонтировали балкон. В этом году из резервного фонда Президента было выделено более 12-ти миллионов рублей.



Потенциальные подрядчики уже приглашены для участия в конкурсе. Сейчас оформляется аукционная документация. Здание приведут в соответствие санитарным нормам: сделают небольшие уютные спальни, отремонтируют коридоры и входную группу.

Центр для одаренных детей откроется в Ясной Поляне в сентябре следующего года. Он будет создан на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы. Как рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Татьяна Левина, «…на первом этапе будет создана школа полного дня для 42 одаренных детей, которые пройдут тщательный отбор».Детей в Яснополянском детдоме сейчас нет - его расформировали три года назад. За это время на средства президентского фонда построили котельную, заменили систему отопления, по областной программе поменяли крышу, отремонтировали балкон. В этом году из резервного фонда Президента было выделено более 12-ти миллионов рублей.Потенциальные подрядчики уже приглашены для участия в конкурсе. Сейчас оформляется аукционная документация. Здание приведут в соответствие санитарным нормам: сделают небольшие уютные спальни, отремонтируют коридоры и входную группу.











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