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16.08.2017 15:46 Работа над проектом «Тульская набережная» идет полным ходом "Вести-Тула"





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«Мы имеем возможность соединить сферу культуры и сферу туризма, сферу предпринимательства и сферу отдыха. Например, мы предлагаем тулякам и гостям города попробовать себя в мастерстве керамики. В Туле керамическое производство насчитывает пять веков», - говорит народный мастер России, руководитель центра традиционной керамики Елена Палевская.



Предложений много. Они касаются и торговли, и установки малых архитектурных форм, и проводимых мероприятий, и организации питания, и парковочной зоны. Однако все идеи необходимо согласовать с архитекторами. Эту мысль подчеркнул во время обсуждения проекта «Тульская набережная» председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов.

Полным ходом идет работа над проектом «Тульская набережная». Сейчас в регионе проходит конкурс на лучшие бизнес-идеи по ее благоустройству. На очередном общественном обсуждении предприниматели делились своими мыслями о том, как они видят набережную. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона, администрации города Тулы, бизнесмены. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 сентября.«Мы имеем возможность соединить сферу культуры и сферу туризма, сферу предпринимательства и сферу отдыха. Например, мы предлагаем тулякам и гостям города попробовать себя в мастерстве керамики. В Туле керамическое производство насчитывает пять веков», - говорит народный мастер России, руководитель центра традиционной керамики Елена Палевская.Предложений много. Они касаются и торговли, и установки малых архитектурных форм, и проводимых мероприятий, и организации питания, и парковочной зоны. Однако все идеи необходимо согласовать с архитекторами. Эту мысль подчеркнул во время обсуждения проекта «Тульская набережная» председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов.









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