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16.08.2017 13:52 Первый день чемпионата России принес медали тульским велосипедисткам Александр Конов





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В командном спринте «серебро» завоевала Татьяна Киселёва, выступавшая в паре с Наталией Антоновой из Санкт-Петербурга, а тульский дуэт в составе Екатерины Королёвой и Ольги Гончаровой стал обладателем бронзовой награды.



Соревнования являются отборочными на чемпионат Европы, который в октябре пройдёт в Германии.





Тульские спортсменки дважды поднимались на пьедестал почёта в первый день чемпионата России по велогонкам на треке в Санкт-Петербурге.В командном спринте «серебро» завоевала Татьяна Киселёва, выступавшая в паре с Наталией Антоновой из Санкт-Петербурга, а тульский дуэт в составе Екатерины Королёвой и Ольги Гончаровой стал обладателем бронзовой награды.Соревнования являются отборочными на чемпионат Европы, который в октябре пройдёт в Германии.

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