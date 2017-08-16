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НОВОСТИ | Общество



16.08.2017 13:52 Первый день чемпионата России принес медали тульским велосипедисткам
Александр Конов



| фото |
Тульские спортсменки дважды поднимались на пьедестал почёта в первый день чемпионата России по велогонкам на треке в Санкт-Петербурге.

В командном спринте «серебро» завоевала Татьяна Киселёва, выступавшая в паре с Наталией Антоновой из Санкт-Петербурга, а тульский дуэт в составе Екатерины Королёвой и Ольги Гончаровой стал обладателем бронзовой награды.

Соревнования являются отборочными на чемпионат Европы, который в октябре пройдёт в Германии.
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