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16.08.2017 13:35 Уникальный памятник культуры и истории может исчезнуть с карты Тульской области Елена Панова





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«На полу двухслойный советский паркет, а под ним – дореволюционный. Пол вскрывали, искали клады, но ничего существенного, насколько известно, не нашли», - говорит краевед Денис Махель. Впрочем, у черных копателей для этого были все основания. Фон Мекки считались богачами.



Основатель династии немец Карл Оттон в середине 19-ого века занимался строительством железных дорог и смог нажить миллионное состояние. За что получил прозвище «железнодорожного короля». «Несмотря на то, что при строительстве железных дорог они обогатились, тем не менее жили праведно и скромно. – Говорит пресс-секретарь Тульского региона «Московской железной дороги» Олег Трунов.



Надежда фон Мекк 13 лет на свои деньги содержала Петра Ильича Чайковского. Историки музыки считают, что без нее он не состоялся бы как всемирно известный композитор. Как рассказал Денис Махель, «…Чайковский и Надежда фон Мекк ни разу не видели друг друга. Известно, в Москве на балу они могли встретиться. Но в переписке Чайковский написал: уезжая с бала, я увидел, как подъехала ваша карета. Может, он не хотел романтической связи».



На стенах сохранились миниатюры, в которых историки угадывают дореволюционную тематику. В советское время в усадьбе находился детский дом. А в 1980-ые его закрыли. Здание выкупил крупный подмосковный комбинат под санаторий. Но вышло так, что с этого момента имение осталось без хозяина. Несколько лет назад дом выкупил московский предприниматель. Но ничего не сделал для сохранения памятника.



«В настоящее время усадьба баронов фон Мекк находится в неудовлетворительном состоянии. Рассматривается вопрос об ее изъятии у недобросовестного собственника памятника в судебном порядке», - говорит начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.





Вот так могла бы выглядеть усадьба после реставрации. Этот макет – дипломная работа. Проект хотя и студенческий, но вполне мог бы стать основой для будущих работ. Совсем недавно в усадьбе рухнуло перекрытие второго этажа. Но даже то, что уцелело еще можно спасти. Веневские краеведы предлагают устроить здесь музей фон Мекков и Чайковского. В центре России это единственная усадьба, связанная с именем великого композитора.



Когда-то усадьба баронов фон Мекк была одной из лучших в Веневском уезде. Дом в псевдоготическом стиле. Все четыре фасада выглядели по-разному. 24 комнаты, из которых ни одна не повторялась: зеркальная, дубовая, английский и китайский залы. Все это записали большевики в своем отчете, когда пришли изымать имущество.«На полу двухслойный советский паркет, а под ним – дореволюционный. Пол вскрывали, искали клады, но ничего существенного, насколько известно, не нашли», - говорит краевед Денис Махель. Впрочем, у черных копателей для этого были все основания. Фон Мекки считались богачами.Основатель династии немец Карл Оттон в середине 19-ого века занимался строительством железных дорог и смог нажить миллионное состояние. За что получил прозвище «железнодорожного короля». «Несмотря на то, что при строительстве железных дорог они обогатились, тем не менее жили праведно и скромно. – Говорит пресс-секретарь Тульского региона «Московской железной дороги» Олег Трунов.Надежда фон Мекк 13 лет на свои деньги содержала Петра Ильича Чайковского. Историки музыки считают, что без нее он не состоялся бы как всемирно известный композитор. Как рассказал Денис Махель, «…Чайковский и Надежда фон Мекк ни разу не видели друг друга. Известно, в Москве на балу они могли встретиться. Но в переписке Чайковский написал: уезжая с бала, я увидел, как подъехала ваша карета. Может, он не хотел романтической связи».На стенах сохранились миниатюры, в которых историки угадывают дореволюционную тематику. В советское время в усадьбе находился детский дом. А в 1980-ые его закрыли. Здание выкупил крупный подмосковный комбинат под санаторий. Но вышло так, что с этого момента имение осталось без хозяина. Несколько лет назад дом выкупил московский предприниматель. Но ничего не сделал для сохранения памятника.«В настоящее время усадьба баронов фон Мекк находится в неудовлетворительном состоянии. Рассматривается вопрос об ее изъятии у недобросовестного собственника памятника в судебном порядке», - говорит начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.Вот так могла бы выглядеть усадьба после реставрации. Этот макет – дипломная работа. Проект хотя и студенческий, но вполне мог бы стать основой для будущих работ. Совсем недавно в усадьбе рухнуло перекрытие второго этажа. Но даже то, что уцелело еще можно спасти. Веневские краеведы предлагают устроить здесь музей фон Мекков и Чайковского. В центре России это единственная усадьба, связанная с именем великого композитора.











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