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НОВОСТИ | Общество



16.08.2017 12:57 В тульских вузах стало больше студентов-иностранцев
Светлана Дементьева



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Эти ребята приехали в Тулу всего год назад, но за это время они смоги стать одной семьей. Девчонки даже называют себя сёстрами. Хоть все они из разных стран, где у каждой свои традиции, сложности в общении не видят. Все трое решили поступить на лечебное дело в Тульский государственный университет. У каждого на это свои причины, но их объединяет стремление учиться. Русским языком уже владеют неплохо.

Андриан приехал из Ганы. Первое образование получил ещё у себя на родине, за вторым твёрдо решил ехать в Россию. В свободное время любит посмотреть тульский футбол, да и сам частенько играет. «ТулГУ - один из лучших вузов в России. Хочу стать лучшим студентом», - говорит Андриан.

ТулГУ ведёт обучение иностранных студентов уже более 50 лет. В этом году на контрактную форму подали документы 138 человек. И это только на первый курс. Самая востребованная специальность среди них - лечебное дело. Есть и бюджетная форма обучения, со своим конкурсом. Но если поступить на бюджет всё- таки не удалось , платить придётся на 20 % больше, чем платят на той же специальности российские студенты. Объясняется это затратами на жилье и содержание.

Так как обучение проходит только на русском языке, еще за год до поступления ребята проходят десятимесячные курсы, где подробно изучают язык. «У нас учатся ребята и из стран Азии, и Латинской Америки, и Африки», - рассказывает заместитель директора института международного образования Марина Калинина.
Ванг Хунг приехал из Вьетнама. Он мечтал поступить на юриспруденцию. И вот сейчас в России она исполнилась. Он уже год учит русский язык и у него неплохо получается. С друзьями разговаривает только на русском. Уже сейчас он знает даже некоторые русские поговорки.

Они все такие разные, с разными мечтами и планами, но с общей целью учиться именно в России и стать первоклассным специалистом у себя на родине.
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