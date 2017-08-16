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16.08.2017 11:47 В Туле завершается приёмка школ к новому учебному году Виталий Моторин





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Уровень проблем впрочем сильно разнится. Где-то камеры не те, где-то банального забора нет. Особого внимания требуют бывшие школы Ленинского района, теперь находящиеся под тульской юрисдикцией. По словам начальника управления образования администрации Тулы Татьяны Золотовой, «…конечно, структурные подразделения отличаются по уровню оснащенности. Наша задача на сегодняшний день – создать равные условия для всех структурных подразделений. Общей объем консолидированных средств, направленных на развитие инфраструктуры образовательных организаций, на проведение ремонтных работ составил около 129 миллионов рублей».



Пожарная безопасность - одна из самых дорогих статей расходов. 46 миллионов рублей - именно столько в этом году потребовалось, что бы обеспечить ее во всех тульских школах.



Начинается приемка вовсе не в конце лета. Напротив, в начале, с составления смет и дорожных карт. А вот то, сколько у школы денег на эти цели - все больше зависит от ее руководства. Тут как на войне все средства хороши. Бюджетные вливания никто не отменял. На них в 7-ом центре образования, к примеру, заменили окна. А вот эти классы ландшафтного дизайна и лаборатории здесь открыли на деньги выигранного гранта регионального правительства. Более одного миллиона 800 тысяч рублей.



«Требования к образовательным учреждениям возросли. Ежегодно приемка усложняется. Мы разрабатываем стратегию развития на новый учебный год», - говорит директор МБУО Центр образования № 7 города Тулы Ирина Симонова.



Также школа может привлекать спонсорскую помощь или участвовать в программе «Народный бюджет» - три кабинета начальных классов в 25-ом центре образования отремонтировали именно по ней.



«Уже третий год специальные комиссии обращают особое внимание не только на состояние школьных кабинетов, коридоров и прилегающей территории, но и на дороги, прилегающие к образовательным учреждениям. На каждой из них в обязательном порядке должна быть разметка «зебра», «лежачие полицейские» и знаки «Осторожно дети» и «Пешеходный переход».



Приемка этого года, по крайней мере в Туле, обошлась без серьезных происшествий и скандалов. Она, по данным управления образования успешно завершилась во всех тульских школах.





Наличие камер наблюдения в школах, пока не обязательно, но очень приветствуется сотрудниками полиции и Росгвардии. Они, начиная с этого года, принимают полноправное участие в приемке школ. Их задача проконтролировать, что сделано для безопасности детей. «Требования по антитеррористической безопасности с каждым годом возрастают. Мы сформировали 3D проекты каждого помещения», - говорит директор МБОУ Центр образования № 25 города Тулы Екатерина Алексеева.Уровень проблем впрочем сильно разнится. Где-то камеры не те, где-то банального забора нет. Особого внимания требуют бывшие школы Ленинского района, теперь находящиеся под тульской юрисдикцией. По словам начальника управления образования администрации Тулы Татьяны Золотовой, «…конечно, структурные подразделения отличаются по уровню оснащенности. Наша задача на сегодняшний день – создать равные условия для всех структурных подразделений. Общей объем консолидированных средств, направленных на развитие инфраструктуры образовательных организаций, на проведение ремонтных работ составил около 129 миллионов рублей».Пожарная безопасность - одна из самых дорогих статей расходов. 46 миллионов рублей - именно столько в этом году потребовалось, что бы обеспечить ее во всех тульских школах.Начинается приемка вовсе не в конце лета. Напротив, в начале, с составления смет и дорожных карт. А вот то, сколько у школы денег на эти цели - все больше зависит от ее руководства. Тут как на войне все средства хороши. Бюджетные вливания никто не отменял. На них в 7-ом центре образования, к примеру, заменили окна. А вот эти классы ландшафтного дизайна и лаборатории здесь открыли на деньги выигранного гранта регионального правительства. Более одного миллиона 800 тысяч рублей.«Требования к образовательным учреждениям возросли. Ежегодно приемка усложняется. Мы разрабатываем стратегию развития на новый учебный год», - говорит директор МБУО Центр образования № 7 города Тулы Ирина Симонова.Также школа может привлекать спонсорскую помощь или участвовать в программе «Народный бюджет» - три кабинета начальных классов в 25-ом центре образования отремонтировали именно по ней.«Уже третий год специальные комиссии обращают особое внимание не только на состояние школьных кабинетов, коридоров и прилегающей территории, но и на дороги, прилегающие к образовательным учреждениям. На каждой из них в обязательном порядке должна быть разметка «зебра», «лежачие полицейские» и знаки «Осторожно дети» и «Пешеходный переход».Приемка этого года, по крайней мере в Туле, обошлась без серьезных происшествий и скандалов. Она, по данным управления образования успешно завершилась во всех тульских школах.











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