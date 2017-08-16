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16.08.2017 11:03 Крыши в поселке Славном отремонтировали в срок Мария Кузнецова





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Работа пошла. «Разбирается полностью кровельное покрытие, меняется обрешетка и настенный желоб», - рассказывал в июле главный инженер фирмы-подрядчика Михаил Забродин. В одном из домов даже сделали капитальный ремонт.



Накануне Славный вышел на видеосвязь с кабинетом правительства Тульской области. О том, как обстоят дела, рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин и жительница Ирина Нефедова. По словам Бирюлина, «…поручение главы региона выполнено. Восемь кровель в Славном отремонтировано». Как рассказала Ирина Нефедова «…было сделано все для того, чтобы протечек воды не было».



Итак, славное завершение истории с текущими крышами в посёлке Славном. Сезон дождей покажет, сколько еще текущих крыш в области. не стоит ждать губернатора - надо чинить.



Пытка водой - каждый сезон дождей. Так жили в восьми пятиэтажках поселка Славный. Здесь вообще было немало проблем: с банкоматом, автобусами и даже участковым. Но текущие крыши - это невыносимо. В июне с рабочим визитом сюда приехал губернатор и тут же дал коммунальщикам поручение решить проблему в срок - до 15 августа.Работа пошла. «Разбирается полностью кровельное покрытие, меняется обрешетка и настенный желоб», - рассказывал в июле главный инженер фирмы-подрядчика Михаил Забродин. В одном из домов даже сделали капитальный ремонт.Накануне Славный вышел на видеосвязь с кабинетом правительства Тульской области. О том, как обстоят дела, рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин и жительница Ирина Нефедова. По словам Бирюлина, «…поручение главы региона выполнено. Восемь кровель в Славном отремонтировано». Как рассказала Ирина Нефедова «…было сделано все для того, чтобы протечек воды не было».Итак, славное завершение истории с текущими крышами в посёлке Славном. Сезон дождей покажет, сколько еще текущих крыш в области. не стоит ждать губернатора - надо чинить.









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