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|15.08.2017 18:18 В тульском гипермаркете Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии
|"Вести-Тула"
Сегодня на сайте Россельхознадзора появилась информация о результатах проверок надзорным ведомством тульского гипермаркета «Лента». Сообщается, что были выявлены нарушения требований к безопасности пищевой продукции, мяса и мясной продукции.
В частности, отмечено ненадлежащее состояние помещений, в которых изготавливалась собственная продукция ООО «Лента», производство, реализация и хранение пищевой продукции животного происхождения, в пробе которой обнаружены опасные бактерии.
За выявленные нарушения наложены административные штрафы в размере 430 тысяч рублей. Предписано их устранить и усилить лабораторный контроль.
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