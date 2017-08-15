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15.08.2017 17:27 Крапивна может стать городом-музеем "Вести-Тула"





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Это Выборг в Ленинградской области, владимирский Гороховец и наша тульская Крапивна. Заместитель министра культуры Олег Рыжков отметил, что Крапивна интересна тем, что сохранилась практически в том виде, какой и была в начале 20-ого века.





Крапивна – город-музей. За благоустройство этого уголка Тульского края взялось Министерство культуры России. Сегодня оно озвучило первые три города, территории которых будут реставрироваться в рамках программы по созданию городов-музеев.Это Выборг в Ленинградской области, владимирский Гороховец и наша тульская Крапивна. Заместитель министра культуры Олег Рыжков отметил, что Крапивна интересна тем, что сохранилась практически в том виде, какой и была в начале 20-ого века.

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