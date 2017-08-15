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15.08.2017 15:43 Жители тульского Заречья не рады жизни у воды "Вести-Тула"





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В нашу редакцию они обращались не один раз, рассказывая о том, что никто не может повлиять на ситуацию - после очередного сильного дождя начинается подтопление домов. Так произошло и сейчас. Ливневки чистили год назад, но ночной ливень опять затопил территорию. Беды удалось избежать лишь потому, что местные жители сделали насыпь перед забором, прокопали траншею, вручную частично очистили сточную канаву.



Дом у воды - мечта далеко не для всех. Вот, например, у жителей тульского Заречья она сбылась, а они этому обстоятельству совсем не рады. И вот почему. Эти кадры прислали нам жители частного сектора на улицах Курковой и Литейной.В нашу редакцию они обращались не один раз, рассказывая о том, что никто не может повлиять на ситуацию - после очередного сильного дождя начинается подтопление домов. Так произошло и сейчас. Ливневки чистили год назад, но ночной ливень опять затопил территорию. Беды удалось избежать лишь потому, что местные жители сделали насыпь перед забором, прокопали траншею, вручную частично очистили сточную канаву.









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