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15.08.2017 14:12 Туляки смогут принять участие в фотоконкурсе "Вести-Тула"





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Цель проекта – представить миру разнообразие многочисленных мест отдыха в России и их красоту - силами профессионалов фотосъемки и фотографов-любителей. Прием снимков продлится до 12 ноября, после чего на сайте запустят голосование за лучшие работы и самые красивые регионы.





Общественная палата совместно с Фондом мира приглашает туляков к участию во Всероссийском фотоконкурсе «Отдыхаем в России», по итогам которого будут выбраны пять самых красивых регионов страны. Работы принимаются на сайте фотоконкурса в номинациях: «Лучший вид», «Энергия жизни», «Сердце народа» и Зеленая страна».Цель проекта – представить миру разнообразие многочисленных мест отдыха в России и их красоту - силами профессионалов фотосъемки и фотографов-любителей. Прием снимков продлится до 12 ноября, после чего на сайте запустят голосование за лучшие работы и самые красивые регионы.

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