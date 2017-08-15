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НОВОСТИ | Общество



15.08.2017 13:27 Футболисты «Арсенала» не смогли победить, имея преимущество
Александр Конов



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Имели заметное преимущество, но победить вновь не сумели. Футболисты «Арсенала» в матче 6-го тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги на своём поле сыграли вничью 2:2 с «Уралом» из Екатеринбурга.

Подопечные Миодрага Божовича провели два быстрых гола. Уже к десятой минуте ворота гостей поразили Стопила Сунзу и Илья Максимов. Оба раза ассистентом выступил Сергей Ткачёв. Перед перерывом гости один мяч отыграли. Отличился Эрик Бикфалви.

Второй тайм до 69-ой минуты также проходил под диктовку туляков, но забить третий гол не получилось, хотя моменты были. А вот «Уралу» удалась быстрая контратака, в результате которой только что вышедший на замену Алексей Евсеев поразил дальний угол ворот Владимира Габулова. В заключительные 20 минут встречи ближе к победе были уже скорее гости, но итоговый счёт всё же остался ничейным. «Арсенал» в таблице первенства сохранил 13-ую позицию. 21 августа «оружейников» ждёт выезд в Грозный.

«Футбол – не предсказуемая вещь. Мы могли бы забивать и больше. Могли и проиграть. Такие игры настроения не поднимают», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. По словам главного тренера ФК «Урал» Александра Тарханова, «…первые 15 минут команда провела плохо, но потом мы игру выровняли и в конце могли одержать победу. Мы настраивались на то, что у «Арсенала» очков меньше, чем у «Урала», а значит, игра будет активной и агрессивной».
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